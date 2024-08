(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 15 agosto 2024 Immigrazione. Zaffini (FdI): Sinistra da cinepattone ferragostano. Governo continua a inanellare risultati straordinari e fatti tangibili

“Elodie che dalle alte vette del calendario Pirelli, attacca il governo Meloni, usando gli argomenti della ‘nuova sinistra’ con i quali Repubblica e i giornaloni della schierati titolano, è la scena comica del cinepanettone ferragostano. Ma del resto alla Sinistra, ormai, resta solo questo, mentre il Governo continua a inanellare risultati straordinari e fatti tangibili. Come, da ultimo, dimostrano i numeri del Viminale sugli sbarchi. Infatti, nei primi sette mesi del 2024, gli arrivi di migranti sulle coste italiane sono calati drasticamente del 62,36% rispetto all’anno precedente. e il 19,2% in meno rispetto ai 41.435 dello stesso periodo di due anni fa, con una riduzione nei flussi migratori nel Mediterraneo centrale del -64% e sulla rotta balcanica del -75%. In netto contrasto rispetto a Spagna e Grecia che hanno visto, invece, un aumento significativo degli sbarchi: rispettivamente del +153% e +57%. Ma non solo, perché sempre tra gennaio e luglio, la Libia ha bloccato 12.548 partenze di migranti irregolari e la Tunisia 46.030, mentre i rimpatri sono arrivati a quota 3.079 contro 1.989 di due anni fa e gli oltre 2 mila dello scorso anno. Numeri, confermati anche da Frontex, che sottolineano come per questo governo il Mediterraneo sia una priorità. Questa è anche la ragione per cui in questi due anni si è puntato a migliorare molto la cooperazione su vari fronti, varando il decreto flussi per tre anni, ampliando le quote, anche e soprattutto per le nazioni che ci aiutano a combattere contro i trafficanti di esseri umani. Giorgia Meloni, ha dimostrato di dialogare con tutti, dal leader del Medio Oriente al presidente degli Stati Uniti, passando per il re di Giordania e il primo ministro Israeliano, in uno spazio geopolitico che parte dall’Europa Orientale, attraversa il Mediterraneo e arriva fino al Mar Rosso, perché l’Italia sta giocando una partita fondamentale, che è quella della presidenza del G7, e in cui la Premier ha dovuto ridisegnare una nuova politica estera, partendo da zero. Quindi, Elodie versione politica la lasciamo alla prima pagina di Repubblica noi la preferiamo in versione artistica e soprattutto in Parlamento lavoriamo per l’Italia insieme al Governo Meloni”.

Così il Senatore di Fratelli d’Italia. Francesco Zaffini, Presidente. Commissione Salute e Lavoro del Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica