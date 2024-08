(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

*Ferragosto =*

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*In queste ore migliaia di persone lavorano a Ferragosto per meno di 9 euro

all’ora.*

*Il governo Meloni li ha ingannati.*

*Continuiamo a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare *

In queste ore di Ferragosto migliaia di lavoratori e lavoratrici nel

turismo, nella ristorazione, nei servizi sono al lavoro per meno di 9€

l’ora. E sono solo una piccola parte degli oltre 4 milioni in tutta Italia

che Meloni e la destra al governo hanno ingannato e tradito, negando loro

il salario minimo.