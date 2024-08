(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 15 agosto 2024 AGORA’ ESTATE (RAI3): PEDULLA’ (M5S) SU IUS SCHOLAE, “BELLO QUANDO UNA

FORZA POLITICA COME FI ADERISCE A PROPOSTA STORICA DEL M5S”.

“E’ una bella notizia quando una forza politica come Forza Italia aderisce

ad una proposta storica del M5s”. Lo ha detto l’eurodeputato del M5S

Gaetano Pedullà ad Agorà Estate, su Rai3, condotto da Maria Soave. “Con il

Presidente Conte abbiamo chiesto con forza e da tempo questo passo in

avanti di civiltà. Le posizioni medievali di una certa destra

è oscurantismo, noi cerchiamo di far compiere passi in avanti al Paese”.

