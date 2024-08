(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 *VIABILITÀ IMOLA, MARCHETTI (LEGA): “VIALE D’ACQUISTO, UNA GROVIERA.

PREVISTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A BREVE OPPURE NO?”*

“Il tratto di Viale d’Acquisto, tra la rotonda di via Punta e quella di

Sante Zennaro, è ormai ridotto a un vero e proprio percorso a ostacoli, con

buche, asfalto sollevato e tratti sconnessi. Una vera e propria groviera,

che, se non sistemata nell’arco di poco tempo, potrebbe peggiorare

notevolmente,” mette in guardia Daniele Marchetti, consigliere regionale e

comunale della Lega.

“Da mesi riceviamo segnalazioni da parte di cittadini che quotidianamente

riscontrano le pessime condizioni di questo tratto di strada. Non parliamo

solo di automobilisti, ma anche di chi utilizza la bicicletta e si trova a

dover fare i conti con situazioni a tratti anche pericolose, soprattutto

nei punti in cui la pista ciclabile si interrompe e i ciclisti sono

costretti a percorrere la carreggiata,” prosegue Marchetti.

Il consigliere evidenzia come la presenza di radici abbia sollevato

l’asfalto in diversi punti, rendendo la percorrenza particolarmente

insidiosa. “È inaccettabile che una strada di tale importanza si trovi in

queste condizioni,” sottolinea.

Con il completamento della bretella previsto a breve, Marchetti si domanda

se l’amministrazione comunale intenda aspettare la riqualificazione

generale di Viale d’Acquisto prima di intervenire o se, invece, siano

previsti interventi immediati. “L’amministrazione comunale ha promesso una

riqualificazione dell’area, ma ci chiediamo se i cittadini dovranno

attendere ancora a lungo o se sono previsti interventi di adeguamento e

miglioramento nel breve periodo,” domanda Marchetti.

Marchetti anticipa inoltre che depositerà un’interrogazione in Comune per

chiarire se effettivamente è prevista una riqualificazione di quel tratto

di via nel breve periodo, o se i fruitori della strada e le attività

commerciali dovranno attendere la riqualificazione promessa in parallelo

all’ultimazione dell’asse attrezzato. “In quest’ultimo caso, vogliamo

capire con quali tempistiche e modalità verranno coinvolti la cittadinanza

e le attività economiche nella costruzione di questa riqualificazione,

affinché si possa avere un progetto partecipato e condiviso con chi vive e

lavora in quella zona” conclude Marchetti.

