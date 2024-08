(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

Ucraina =

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Il Governo Meloni renda pubblico elenco armi che invia in Ucraina*

Siamo uno dei pochi Paesi tra quelli che inviano fiumi di armi all’Ucraina

da ormai due anni e mezzo che tiene segreto questo elenco e io trovo questa

scelta incredibile ed inaccettabile.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra, nel corso di

una video intervista rilasciata a ilfattoquotidiano.it

Si tolga il segreto, sia dia trasparenza alle scelte, ci si assuma la

responsabilità di ciò che si fa, aggiunge il leader di SI.

Come segnaliamo dall’inizio della guerra con l’invasione russa

dell’Ucraina- conclude Fratoianni – se l’unica strada he viene percorsa è

l’invio delle armi, questa non può che produrre un ulteriore escalation

militare. Quello che è scomparso dai radar è la diplomazia e la prospettiva

della costruzione di un’ipotesi di pace.

Roma 14 agosto 2024

Roma 14 agosto 2024