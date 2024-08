Turismo, Gibiino: La Top Five nei ricavi turistici rivede l’Italia protagonista

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

On. Gibiino, il Turismo traina l’Italia. La Top Five nei ricavi turistici rivede l’Italia protagonista insieme a Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna e Francia. Non molti avrebbero creduto a questo straordinario risultato che stiamo ottenendo, dice Vincenzo Gibiino componente dipartimento turismo Fratelli d’Italia, i primi 5 mesi del 2024 superano per fatturato quelli del biennio scorso. I turisti stranieri in Italia spendono oltre 17 miliardi e la bilancia dei pagamenti per l’ambito turistico va in avanzo. La quota più rilevante di spesa dei turisti la rileviamo, prosegue Gibiino, analizzando i dati di Bankitalia, per l’uso degli alloggi (44,3%). Oggi più che mai occorre consolidare e rilanciare questo settore operando in tutte le direzioni dei “turismi”, destagionalizzando, decentrando e decongestionando i luoghi ove si registra overtourism.