(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 TORINO, MONTARULI (FDI): SOLIDARIETÀ A FOTOGRAFO DE LA STAMPA

“Ho appeso solo questa mattina dallo stesso quotidiano La Stampa

dell’aggressione subita dal fotografo e giornalista Maurizio Bosio. La

violenza a cui è stato sottoposto, pur comprendendo la drammaticità del

momento, non può avere alcuna giustificazione. Quanto avvenuto e’

gravissimo. A lui come a tutta la redazione va la nostra solidarietà. Mi

auguro che Bosio possa al più presto tornare al suo lavoro insieme ai suoi

colleghi per continuare a dare il proprio contributo a quell’indispensabile

opera di giornalismo fatto in prima linea per consegnare ai cittadini

verità”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera dei deputati.