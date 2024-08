(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 SICCITÀ, CARMINA (M5S): CRISI IDRICA TRA FAVORITISMI E DISCRIMINAZIONI. VERGOGNOSO

*SICCITA’, CARMINA (M5S): CRISI IDRICA TRA FAVORITISMI E DISCRIMINAZIONI, VERGOGNOSO*

Agrigento 14 ago – “Ribadisco la profonda preoccupazione per la gravissima crisi idrica che sta colpendo la Sicilia, in particolare la provincia di Agrigento. La situazione è così critica che ha portato il prefetto a convocare tutti i sindaci della provincia, evidenziando la serietà dell’emergenza. Mi preoccupa anche la mancanza di trasparenza nel servizio di rifornimento idrico tramite autobotti, soprattutto per quanto riguarda i criteri utilizzati per la distribuzione dell’acqua ai privati cittadini e soprattutto per situazioni scandalose che pare coinvolgano proprio i vertici dell’ AICA e chi dovrebbe garantire massima attenzione ai soggetti fragili, bambini, disabili ed anziani, ed invece pare approfittare della propria posizione . Ci sono domande che esigono subito una risposta: quali criteri di priorità sono stati adottati per il servizio di approvvigionamento mediante autobotti? Sono state tenute in considerazione prima le fasce deboli della popolazione agrigentina? Sono state fatte discriminazioni a vantaggio degli amici degli amici? Perché un’autobotte è arrivata ad un porticciolo mentre altre realtà, ben più significative dal punto di vista sociale, attendono da tempo? Tutto quello che sta succedendo è vergognoso, mi auguro che si faccia presto chiarezza e quanto accade sia oggettodi massima attenzione da parte da tutte le Autorità preposte e competenti. “ Lo dichiara Ida Carmina, depurata del M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle