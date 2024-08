(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

SANITA'. CIOCCHETTI (FDI), CONTRIBUTO DEL GOVERNO A FONDAZIONE SANTA LUCIA PER IL MANTENIMENTO IN ATTIVITÀ

“Nel decreto legge “omnibus”, il governo Meloni ha stanziato 11 milioni di euro a favore della Fondazione Santa Lucia, che sta attraversando un periodo di difficoltà economiche e gestionali. In qualità di Vicepresidente della Commissione Affari Sociali e deputato di Fratelli d’Italia, ritengo doveroso che questi fondi siano utilizzati esclusivamente per l’attività assistenziale, l’acquisto dei farmaci e il pagamento degli stipendi del personale. Non sarebbe tollerabile utilizzarli per altre finalità. Auspico una rapida soluzione delle problematiche economiche che affliggono la Fondazione, per garantire la continuità dei servizi essenziali che essa offre. Per salvare il Santa Lucia, serve il buon senso e la responsabilità da parte di tutti, in primis della proprietà”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali a Montecitorio.

