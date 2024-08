(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 RPT EGONU, ALOISIO (M5S): VERNICE CANCELLA MILLENNI DI PROGRESSO

**EGONU, ALOISIO (M5S): VERNICE CANCELLA MILLENNI DI PROGRESSO*

“La vernice che ha danneggiato il murale raffigurante Paola Egonu non è un atto vandalico ma un chiaro episodio di razzismo che va censurato e che richiama una riflessione in merito all’emergere di certa cultura retrograda alimentata da un vento politico che auspicavamo fosse solamente memoria nefasta di un passato a tinte torbide. Non è la prima volta che, in qualità di Senatrice della Commissione sport, mi tocca intervenire ammonendo episodi del genere: basti pensare all’episodio molto controverso che avrebbe coinvolto il calciatore Juan Jesus, che ha denunziato di essere stato oggetto di offese razziste, o quanto accaduto mesi fa al centrocampista della Juventus McKennie. Purtroppo, questo gesto vergognoso, l’ennesimo, pone l’accento su certi istinti beceri che vengono solleticati da fomentatori di odio e fake news. Ebbene, se un tempo durante le Olimpiadi si fermavano addirittura le guerre pur di onorare lo spirito sportivo, quant’accaduto fa piombare l’Italia in un medioevo oscurantista che lede la dignità di 60 milioni di italiani, soprattutto in un periodo – quello olimpionico – in cui il rispetto e l’inclusione dovrebbero essere valori fondamentali nello sport come nella società. Lo sport deve essere un veicolo di valori positivi e di inclusione e non può lasciar spazio a questi gesti di una tristezza inaudita: questi comportamenti discriminatori non possono essere tollerati, pertanto auspico che, attraverso i sistemi di videosorveglianza, si possano individuare questi razzisti. Non possiamo permettere che situazioni simili si ripetano, dunque è fondamentale agire con determinazione per contrastare il razzismo nello sport e nella società in generale”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S)

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle