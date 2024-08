Prosegue la vertenza tra il Comune di Bologna e i taxi

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

Palazzo d’Accursio ricorda che è aperto fino al 30 agosto il Bando per il rilascio di 72 nuove licenze con un contributo massimo di 150.000 euro che può scendere fino a 90.000 grazie alla scontistica se si opta per il lavoro notturno e con mezzo attrezzato per i disabili con carrozzina.

Le scontistiche mirano ad aumentare i veicoli con emissioni comprese tra o e 20 grammi per chilometro di Co2 , una maggiore offerta durante i turni notturni del fine settimana e 10 punti in più se la persona che partecipa è disoccupata, under 35 o donna.

Claudio Pazzaglia, direttore del CNA, non è di questo parere. Lamenta un insufficiente dialogo da parte del Comune che ha imposto una riorganizzazione preconfezionata ed ha colpevolizzato i taxi per la qualità del servizio in Bologna che è una città bloccata dai cantieri del tram.