PALAZZETTO ANCAIANI:

INIZIERANNO A BREVE I LAVORI DI

MIGLIORAMENTO SISMICO

L’intervento verrà realizzato dalla ditta RB Restauri srl e si

concluderà entro l’estate 2025

Si avvicina l’inizio dei lavori che interesseranno Palazzetto Ancaiani. Dopo la firma del

contratto con la ditta RB Restauri srl avvenuto nelle scorse settimane, il prossimo 26

agosto il Comune effettuerà la consegna del cantiere per l’avvio degli interventi di

miglioramento sismico.

L’edificio che si affaccia su piazza della Libertà, sede degli uffici comunali della cultura e

di informazione turistica fino al terremoto del 2016, sarà interessato da una serie di

€ 992.767,70 più iva, compresi i costi di sicurezza € 89.084,44).

Il progetto attuale ha lo scopo di eliminare le vulnerabilità e le carenze costruttive

presenti e di rafforzare le strutture murarie. Gli interventi nello specifico consisteranno

nel rifacimento del solaio del primo piano di Palazzetto Ancaiani, risultato quello

maggiormente danneggiato e in lavori di muratura con la tecnica del cuci e scuci, la

sistemazione di chiavi e gabbie elettrosaldate, per garantire maggiore stabilità ed

interventi di consolidamento delle volte e degli altri solai.

Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 270 giorni lavorativi, tempistica che

potrebbe permettere di avere nuovamente a disposizione Palazzetto Ancaiani entro

l’estate del prossimo anno.

“L’avvio dei lavori di miglioramento sismico a Palazzetto Ancaiani ci permette di

recuperare un edificio pubblico importante e di pregio e, allo stesso tempo, di ridefinire

l’identità stessa di piazza della Libertà – ha dichiarato l’assessore Manuela Albertella

– Questo intervento si inserisce infatti in un’azione di riqualificazione più generale che,

insieme agli interventi di edilizia privata, sta interessando quest’area del centro storico

di Spoleto”.