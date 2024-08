(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 — domani, giovedì 15 agosto —

Nonna Nilde nuova centenaria livornese

È la signora Nilde Malaspina Lazzerini la nuova centenaria livornese.

Nonna Nilde è nata il 15 agosto 1924 a Casola in Lunigiana. Dopo il

matrimonio è venuta ad abitare a Livorno con il marito Ezio, originario

di Fivizzano.

Rimasta vedova prematuramente, è stata una figura di riferimento per

figli e nipoti. Ha sempre amato la lettura e coltivare piante e fiori. Altra

sua grande passione il gioco delle carte, che a tutt’oggi pratica con gli

altri ospiti dell’istituto Villa S. Maria a Montenero, dove all’età di 95 anni

si è trasferita in seguito ad una brutta caduta.

È amata da tutti i suoi parenti, zii, cugini e nuore. In particolare i due

figli Giovanni e Luca, i nipoti Barbara, Alessandro e Jasmine, il fratello

ancora in vita Giuseppe e la sorella Ilva, che le augurano tutto l’amore e

l’affetto che possono ancora donarle.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato un omaggio floreale con gli auguri

della città.