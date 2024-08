Cs servizio per anziani e disabili con inizio 20 agosto

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

14 agosto 2024

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 14 agosto 2024

Progetto “Giri in giro”, parte il 20 agosto il servizio di trasporto per disabili e anziani con bici risciò

Il 20 agosto 2024 parte, a livello sperimentale e fino al 30 settembre 2024, il servizio “Giri in Giro” offerto dall’ APS SafesPro di Taranto, con il patrocinio del Comune di Martina Franca Franca deliberato dalla Giunta su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Angelo Gianfrate.

Obiettivo del progetto è il turismo inclusivo; destinatari del servizio sono persone con disabilità e anziani privi di assistenza.

Gli interessati potranno usufruire a titolo gratuito del servizio di trasporto su apposite biciclette, per effettuare un giro turistico nella città di Martina Franca.

LE MODALITA’ DEL SERVIZIO

Ci sono due tipologie di bicicletta:

-1 mezzo in grado di imbarcare una carrozzella per disabili motori che utilizzano sedie a rotelle

-1 mezzo tandem affiancato

Nel caso del tandem affiancato il trasportato può scegliere di:

-contribuire alla pedalata

-non contribuire alla pedalata

QUANDO SI SVOLGE IL SERCIZIO

E’ possibile usufruire del servizio nei giorni di

LUNEDI’

MARTEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

DALLE ORE 10:00 (PRIMO VIAGGIO) ALLE ORE 13:00 (ULTIMO VIAGGIO) partendo e tornando in piazza Filippo D’Angiò, seguendo il seguente itinerario: Piazza D’Angiò/Centro Servizi, Via S. Eligio, Corso Messapia, Piazza XX Settembre, Piazza Roma, Corso V. Emanuele, Piazza M. Immacolata, Via P.pe Umberto, Via Bellini, Piazza Roma, Piazza XX Settembre, C.so Italia, Via D’Annunzio, Via L. Fanelli, Via Serranuda, Piazza D’Angiò/Centro Servizi.

COME PRENOTARE

La prenotazione deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE dal sito http://www.gig.safespro.it con 24 ore di anticipo.

E’ possibile scegliere il tipo di mezzo. Una volta effettuata la prenotazione si riceve conferma.

Il giro di natura turistica prevede un percorso predeterminato della durata di circa 1 ora.

Il servizio si configura come attività sociale gratuita messa a disposizione dall’ APS SafesPro con il patrocinio del Comune di Martina Franca. Il servizio è riservato a persone in condizioni di autonomia fisica e psichica.

“Siamo il secondo comune in Italia – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Angelo Gianfrate- a patrocinare questo progetto di carattere sociale. Abbiamo accolto con molto entusiasmo la proposta dell’APS SafesPro che ringrazio per la disponibilità e per la preziosa collaborazione. Il servizio darà la possibilità a persone anziane e con disabilità di poter visitare la nostra Città accompagnati su un mezzo alternativo e di trascorrere piacevolmente qualche ora del loro tempo sentendosi turisti per un giorno. Ringrazio il Sindaco e tutti gli Assessori per aver accolto favorevolmente questo progetto. Un ringraziamento speciale alla Polizia Locale e alla Comandante dottoressa Piccoli per la collaborazione nell’organizzazione di questo progetto e, in particolare, del percorso”.