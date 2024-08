CS CASERMA VIGILI DEL FUOCO PESCARA, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

PESCARA, TESTA (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI CASERMA VVF VERRA’

RIQUALIFICATA, SARA’ GIOIELLO PER LA CITTA’

“Desidero ringraziare il governo Meloni, in particolar modo il ministro

Piantedosi e il sottosegretario Prisco, per l’attenzione rivolta al futuro

della caserma dei Vigili del Fuoco di Pescara. Come rappresentante del

territorio in Parlamento, ho da sempre avuto a cuore il destino di questa

importantissima struttura per la città, che grazie all’interesse dimostrato

dall’esecutivo Meloni verrà venduta dalla provincia e acquistata dal

Demanio. Già a settembre ci sarà la stipula dell’atto che permetterà di

realizzare importanti investimenti per la messa in sicurezza dell’edificio,

rendendolo così più funzionale alle esigenze dei Vigili del Fuoco che da

troppi anni stavano aspettando questi interventi. Non posso, da pescarese,

che essere estremamente orgoglioso per il lavoro che tutti noi abbiamo

svolto, che renderà la nostra comunità più sicura. Questo non pregiudica

l’avvio di un percorso di progettazione urbana che in futuro ridisegni i

contenitori valorizzando anche la nostra università così come auspicato

dall’amministrazione comunale”. Lo dice Guerino Testa, deputato pescarese

di Fratelli d’Italia.

Pescara, 14 agosto 2024

