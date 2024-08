CONTIENE FOTO# FERRAGOSTO – OPERAZIONE SICUREZZA DEI CARABINIERI PER GARANTIRE UNA SERENA PERMANENZA AI TURISTI E AI RESIDENTI RIMASTI NELLA CAPITALE. ARRESTATE 11 PERSONE.

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

FERRAGOSTO – OPERAZIONE SICUREZZA DEI CARABINIERI PER GARANTIRE UNA SERENA

PERMANENZA AI TURISTI E AI RESIDENTI RIMASTI NELLA CAPITALE.

ARRESTATE 11 PERSONE.

ROMA – In occasione della settimana di Ferragosto, per garantire una serena

permanenza ai turisti e ai cittadini romani rimasti in città, i Carabinieri

del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli per

prevenire i furti in abitazione, presso i centri commerciali, nelle zone

maggiormente frequentate dai turisti e in modo particolare a bordo dei mezzi

pubblici e presso le stazioni della metro della Capitale. D’intesa con la

Procura della Repubblica di Roma, nelle ultime 48 ore, i Carabinieri hanno

arrestato 11 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di

furto e tentato furto aggravato in concorso.

Nell’area della stazione Termini, in via Gioberti, i Carabinieri di Nucleo

Scalo Termini hanno arrestato un cittadino russo, già noto alle forze

dell’ordine, fermato dal personale di vigilanza di un negozio di

abbigliamento, dopo aver sottratto alcuni capi, ai quali aveva rimosso le

placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

In via del Corso, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno

arrestato due cittadini romeni – un 28enne e una 19enne, entrambi e con

precedenti – sorpresi a derubare una turista cinese. I Carabinieri li hanno

bloccati appena dopo aver sfilato il telefono cellulare dallo zaino della

vittima.

In piazza del Colosseo, sempre i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia

hanno arrestato due nomadi, di 26 e 40 anni, entrambe in stato interessante

e con numerosi precedenti specifici, bloccate subito dopo aver asportato con

destrezza una busta contenente 420 euro dallo zaino di una turista cinese.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 59enne italiano,

senza fissa dimora e con precedenti, bloccato all’interno dell’autobus “H”,

all’altezza della fermata Lungotevere de’ Cenci, subito dopo aver asportato

con destrezza il telefono dall’interno della borsa di un 15enne.

Tre cittadini romeni – senza fissa dimora di 21, 38 e 58 anni – sono stati

arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro

che, in abiti civili, li hanno notati mentre si aggiravano con fare sospetto

presso un negozio di abbigliamento in via Nazionale, rione Monti, e li hanno

seguiti all’interno. Poco dopo, i tre sono stati bloccati all’uscita

dell’attività perché sorpresi ad allontanarsi senza aver pagato numerosa

merce, del valore di 570 euro, che avevano prelevato dagli espositori e

occultato in zaini, previa rimozione delle placche anti-taccheggio.

Invece, all’interno di uno store del centro commerciale “Porta di Roma”, in

via A. Lionello, i Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario hanno

arrestato un 30enne peruviano, sorpreso ad occultare prodotti di profumeria,

del valore di circa 500 euro – all’interno di una borsa schermata.

Le vittime dei furti hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli

arresti sono stati convalidati.

Nell’ambito delle attività, infine, i Carabinieri hanno rintracciato un

35enne romeno, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

e hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne di Roma trovato

in possesso di 14 dosi di cocaina.

