Comunicato stampa – Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra il 5 e il 9 agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra

il 5 e il 9 agosto 2024

San Donato Milanese (MI), 14 agosto 2024 – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 5 e il 9

prezzo medio ponderato di 14,0670 euro per azione, per un controvalore complessivo di

dall’Assemblea il 15 maggio 2024, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del

Regolamento Consob 11971/1999, finalizzata a riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore

remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli

acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext Milan su

base giornaliera:

Data Operazione

Numero azioni

ordinarie acquistate

Prezzo medio

ponderato (euro)

Controvalore

(euro)

05/08/2024

06/08/2024

07/08/2024

08/08/2024

09/08/2024

Totale

831.379

825.000

816.000

811.000

803.000

€ 13,8324

€ 13,9330

€ 14,0868

€ 14,1698

€ 14,3238

€ 14,0670

A partire dall’avvio, il 13 giugno 2024, della seconda tranche del programma di buyback, Eni ha

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di

sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “GovernanceAzionariatoProgramma di acquisto Azioni

proprie anno 2024Acquisto azioni proprie 5 – 9 agosto 2024” e “InvestitoriRemunerazione degli

azionistiProgramma di buyback 2024” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del

dettaglio giornaliero delle operazioni.

Contatti societari:

Sito internet: http://www.eni.com