Comunicato stampa 14 agosto 2024 – Jesolo è “Comune Ciclabile” anche per il 2024

JESOLO È “COMUNE CICLABILE” ANCHE PER IL 2024

Per la città si tratta del sesto riconoscimento consecutivo. De Zotti: “Passo importante, ma abbiamo ampi margini di crescita”

Jesolo è un “Comune ciclabile” per il sesto anno consecutivo. La Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) ha infatti riconosciuto alla città anche per il 2024 la “Bandiera gialla della ciclabilità” che identifica il grado di virtuosità di un Comune rispetto alla possibilità di utilizzare le biciclette all’interno del proprio territorio ma anche l’apertura al turismo in sella. FIAB, in seguito a puntuale analisi, ha confermato per Jesolo una valutazione di 3 bikesmiles sui 5 disponibili. La valutazione si attua sulla base di criteri oggettivi misurabili ossia: le ciclabili urbane, il cicloturismo, la governance, il tasso di motorizzazione, la moderazione (velocità/traffico) e infine la comunicazione. Jesolo si conferma, così, “Comune ciclabile” e mantiene il proprio ruolo di nodo di un’ampia rete che a livello nazionale coinvolge altre 180 amministrazioni, tra cui 38 capoluoghi di regione o provincia.

Attraverso l’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta intende stimolare i comuni ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica, dare risalto all’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly e valorizzare le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta. La valutazione del grado di ciclabilità di ogni territorio viene assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Ogni anno, poi, FIAB verifica lo stato di tutti i comuni presenti nel circuito.

“Questa conferma è un passo importantissimo sul cammino che stiamo compiendo e che ha come obiettivo quello di migliorare l’accessibilità alla città, sempre più aperta al cosiddetto ‘turismo lento’ – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti -. A settembre ripartiranno i lavori per diversi tratti di piste ciclabili che collegheranno in modo migliore frazioni, centro storico e lido. Altri tracciati sono in programma per i prossimi anni. Sappiamo di avere ulteriori margini di crescita, e stiamo lavorando intensamente anche su questo fronte”.

