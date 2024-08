[Comune Palermo] Diritti – Comune aderisce alla rete delle “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Il Comune di Palermo aderisce all’iniziativa proposta dalla Comunità di

Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la Vita /

Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death

Penalty” e proclama per il 30 novembre, in concomitanza con la la giornata

internazionale per l’abolizione della pena di morte, la Giornata cittadina

“Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”.

*«È con senso di responsabilità – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – che

la Giunta comunale ha votato all’unanimità all’adesione di Palermo

all’iniziativa proposta dalla Comunità di Sant’Egidio della rete di

municipalità “Città per la vita/Città contro la pena di morte”. Con questa

adesione anche Palermo entra a far parte di questa rete di Comuni e sarà in

prima fila, il prossimo 30 novembre, in occasione della Giornata mondiale

contro la pena di morte. Una significativa affermazione dei diritti da

parte di Palermo, convinto che ogni comunità cittadina, per voce dei propri

organi rappresentativi, deve operare quale soggetto collettivo capace di

concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità

dell’uomo in ogni parte del mondo».*

