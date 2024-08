(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 CARAMIELLO (M5S): CONTINUA BECERA CARNEFICINA DI ANIMALI. SI FERMI QUESTO SCEMPIO

ROMA, 14 AGO – “Niente da fare per chi voleva a tutti i costi puntare un fucile contro i lupi di Bolzano: ancora una volta il TAR ha accolto la richiesta degli animalisti, bocciando le pressioni della Provincia autonoma che sta scalpitando per togliere la vita ad alcuni esemplari. Cosí come per mamma orsa KJ1, fucilata qualche settimana fa a Trento, la storia si ripete per due lupi nell’Alta Val Venosta, per i quali l’ente provinciale ne ha autorizzato l’abbattimento, su richiesta esplicita del Presidente Arno Kompatsche. Ebbene, dopo ben due bocciature incassate lo scorso anno dal TAR – che aveva già bloccato le ordinanze per l’abbattimento di questi animali – il Presidente non s’è fermato, decidendo di puntare i piedi, vedendo però ancora una volta respinta la richiesta al mittente. Purtroppo, è ormai evidente che l’amministrazione di centro-destra che governa il Trentino Alto-Adige, continua ad odiare gli animali selvatici, in particolare lupi ed orsi. Per questo motivo, in qualità di Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera, continuerò a battermi per tutelare tutti gli esseri viventi, ritenendo che le ordinanze di uccisione non sono, e non potranno mai essere, una soluzione a qualsiasi problema di convivenza tra esseri umani e animali. Citando le parole dello scrittore francese Émile Zola, “il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà. Si fermi questa carneficina!”

Così in una nota il deputato Alessandro Caramiello.

