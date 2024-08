A Ferragosto sui social per non dimenticare la strage di Vergarolla

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

Il 18 agosto 1946 la strage di Vergarolla (Pola). Il C10F lancia da ferragosto una campagna

social per ricordare l’atto terroristico ai danni della popolazione italiana e chiedere l’avvio di

un’inchiesta che individui i responsabili.

Ricorre domenica 18 agosto il 78° anniversario della strage avvenuta sulla spiaggia di Vergarolla, a

Pola. Quel giorno del 1946, alle 14.15, l’esplosione non accidentale di materiale bellico accatastato

sull’arenile provocò la morte di 65 persone e il ferimento di altre 211, italiani che stavano assistendo

a una manifestazione sportiva.

I morti in effetti furono almeno un centinaio, ma i cadaveri fatti a pezzi dalla detonazione non

consentirono un’identificazione certa delle vittime. Un terzo erano bambini.

“Si tratta della prima e più grande strage compiuta sul suolo italiano dopo la fine della seconda guerra

mondiale – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – un atto

terroristico che costrinse gli italiani ad andare via da quelle terre che poi furono annesse alla

Jugoslavia comunista.

Da ferragosto e nei giorni successivi i nostri iscritti inonderanno i canali social con una grafica

che ricorda il tragico evento e lo slogan “Strage di Vergarolla, il ricordo è ancora vivo” –

prosegue Olmi – lo faremo per onorare le vittime e chiedere, ancora una volta, la costituzione di

una commissione parlamentare d’inchiesta e l’apertura di un fascicolo d’indagine da parte

della Magistratura Italiana. Il reato di strage non va mai in prescrizione e anche se i colpevoli sono

probabilmente morti, conoscerne i nomi è un dovere per l’Italia democratica.

Infine – conclude il presidente Olmi – auspichiamo che il Governo Italiano chieda, alle Nazioni nate

dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia, di aprire gli archivi statali e quelli della polizia politica

comunista per accertare la verità su questa terribile strage.”

