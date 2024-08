(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Trasporti, Nappi (Lega): regalate un nuovo paio di occhiali a Ruotolo

“A Ruotolo, storico campione del doppiopesismo e dell’ipocrisia pelosa,

consigliamo un buon oculista per provare a rimediare alla sua presbiopia.

Guarda alle infrastrutture al Sud (per le quali il Governo e Salvini stanno

impegnando cifre mai appostate in precedenza) e non vede la drammatica

situazione di Eav sotto casa. Dove il disastro è strutturale, con miliardi

in fumo e un crac nascosto solo con artifici contabili, mentre il

management, con la regia della Giunta regionale, si occupa di clientela

elettorale e di affidamenti opachi”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo

della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

