(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Trasporti, Casu (Pd): Salvini si ricorda di lavoratori solo per precettarli o strumentalizzarli

“Finalmente il Ministro Salvini si accorge dell’emergenza trasporti ma solo per negare la realtà che ogni giorno tutti tocchiamo con mano. Non basta nascondersi dietro il programmato aumento dei tempi di percorrenza per minimizzare l’entità record dei ritardi di questa estate infernale. L’assenza di programmazione e coordinamento negli interventi e la scelta di concentrarli tutti in agosto in contemporanea con il previsto adeguamento infrastrutturale della rete autostradale sta creando infiniti disagi per cittadini e turisti e l’unico che non se ne accorge è proprio il Ministro che avrebbe dovuto fronteggiarli. Per quanto riguarda le aggressioni in continua crescita contro le lavoratrici e lavoratori, cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, invece siamo al paradosso del Mit che ha risposto convocando i sindacati il prossimo 5 settembre per fare il punto sull’applicazione del protocollo dell’aprile 2022 rispetto al quale l’attuale Governo non ha ancora intrapreso nessuna iniziativa concreta. Per Salvini evidentemente la sicurezza di lavoratrici e lavoratori non è una priorità e si ricorda di loro solo per precettarli quando esercitano il proprio diritto di sciopero per il giusto salario o per strumentalizzarli usando i cantieri in corso come alibi per nascondere i propri fallimenti politici.”

Così in una nota Andrea Casu, vice presidente della Commissione Trasporti della Camera.

