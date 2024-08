(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 *Thomas De Luca (M5S) risponde a Mancini (Lega): “La Lega ha tradito gli

elettori e ampliato le discariche in Umbria. Adesso convochi subito Morroni

in commissione per chiarire come si intende affrontare l’imminente collasso

del sistema”*

L’unica cosa che è riuscito a fare il consigliere regionale Mancini da

presidente della Seconda commissione è aver avallato e giustificato

l’ennesimo ampliamento delle discariche umbre per un milione di metri cubi

già nel 2022, tra cui anche la discarica di Belladanza situata nel comune

da cui proviene.

Ampliamento che grazie al nuovo Piano regionale dei rifiuti che lo stesso

Mancini ha votato dovrà essere ulteriormente potenziato non più tardi del

2029 a discapito degli stessi suoi cittadini. Dovrebbe essere lui stesso ad

indicare dove vuole fare l’ennesima discarica per gestire le 40 mila

tonnellate di scorie e ceneri pericolose che si produrranno a valle

dell’incenerimento.

La nostra sensazione è che il presidente della Seconda commissione, utile

fino ad oggi solo per agevolare il lavoro dei burocrati della giunta, in

realtà non ci abbia capito molto in materia di gestione dei rifiuti. Dopo

averlo visto nel 2017 occupare il consiglio regionale per protestare contro

la minaccia di bruciare i rifiuti negli inceneritori, siamo stati tutti

testimoni della giravolta che lo ha portato da presidente della Seconda

commissione protagonista assoluto nel far approvare il nuovo Piano

regionale dei rifiuti che prevede la costruzione di un impianto di

incenerimento per la chiusura del ciclo. Basterebbe solo questo per

vergognarsi e chiedere scusa.

Il M5S, sempre coerente con le proprie battaglie, sostenuto dalle minoranze

sia in commissione che in Aula, aveva presentato sotto forma di venti

emendamenti un dettagliato Piano alternativo per la gestione dei rifiuti in

linea con le indicazioni dell’Unione Europea basato sull’aumento della

raccolta differenziata e una forte implementazione di impianti per il

recupero di materia e per il riciclo. Soluzione che ad oggi si prospetta

come l’unica e la più concreta per abbattere nel più breve tempo possibile

i conferimenti in discarica ed escludere il collasso del sistema. Ci

sorprende come la Seconda commissione presieduta dal consigliere Mancini

abbia bocciato senza alcun dibattito e senza alcuna motivazione nel merito

la maggior parte delle nostre proposte, accettando passivamente tutte le

decisioni della giunta e rinnegando tutto ciò per cui si era battuto

precedentemente.

Facciamo notare al consigliere Mancini, se ancora non se ne fosse accorto,

che AURI ha disatteso lo stesso Piano regionale dei rifiuti posticipando

l’entrata in funzione dell’inceneritore, cosà che anticiperà al 2029 il

collasso del sistema. Invece di spararle grosse per nascondersi dalle

proprie responsabilità nei confronti dei suoi concittadini, il presidente

Mancini dovrebbe immediatamente chiamare in audizione la precedente

gestione AURI e chiedere conto di questa scelta unilaterale, dovrebbe poi

convocare l’assessore Morroni e chiedere conto dei costi dell’impianto

ampiamente sottostimati nel Piano e che i cittadini umbri dovranno ripagare

interamente e, non da ultimo, se non vuole prendere in giro i cittadini

umbri dovrebbe dirci prima delle elezioni regionali dove verrà costruito il

nuovo inceneritore e dove verrà collocata la nuova discarica al suo

servizio. Questo dovrebbe fare se volesse fare qualcosa di utile da qui a

questi pochi mesi che mancano alla fine di questo incubo che è stato la

giunta Tesei.

*Thomas De Luca consigliere regionale M5S*