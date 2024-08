Sabato 17 agosto la Notte Bianca a Santa Fiora – escursione al mattino su prenotazione

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

*Comunicato stampa del 13 agosto 2024*

*Sabato 17 agosto la Notte Bianca a Santa Fiora *

*Le iniziative cominciano dal mattino con l’escursione ad anello di Fonte

delle Monache, alle 8.30*

Sabato 17 agosto torna la “Notte Bianca” per le vie del centro storico di

Santa Fiora: a partire dalle ore 19 degustazioni, musica, stand

gastronomici e iniziative all’interno delle attività commerciali. Ma la

festa comincia dal mattino e prosegue nel pomeriggio con tanti

appuntamenti: alle 8.30 è *programmata l’escursione ad anello di Fonte

Seguirà alle ore 18 un *laboratorio di circo per bambini *della Scuola di

Circo Passe Passe, in piazza Garibaldi e alle 18.30 alla Pieve delle Sante

Flora e Lucilla *la conferenza su “Beni necessari e beni superflui secondo

Francesco D’Assisi” *a cura del Prof. Giacomo Todeschini.

*Gli stand gastronomici* apriranno a partire dalle ore 19 nelle piazzette

di Castello. Dalle 21 alle 23 sarà possibile *visitare il palazzo comunale

e la Pieve delle Sante Flora e Lucilla* con visite guidate accompagnate in

tre turni di visita. Dalle 19 alle 22 inoltre, nel Palazzo comunale, in

piazza Garibaldi si terranno le degustazioni con i produttori di vino delle

aziende locali e l’associazione nazionale assaggiatori di grappa e

acquaviti. *A partire dalle ore 22. 30 musica in piazza Garibaldi* con

Laura Cabras e Dexter (voce e sassofono). A seguire DJ Sanchez.

*Le attività commerciali propongono*: Bistrot 2.0 La Notte Fritta; Farmacia

Pinzuti – Make up artist e sconti sul reparto dermocosmesi fino a

mezzanotte; Fatt’ammano lo Street Food; Calzature Giuliani la Lotteria

della Notte Bianca; Jim Bar La Peschiera aperitivo con musica anni 20;

Ariniko outlet 3×2 su ogni articolo del negozio.

“Con la Notte Bianca puntiamo sui giovani proponendo un programma

attrattivo e in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più

ampio. *– sottolinea Beatrice Forteschi, capogruppo in Consiglio comunale

con delega alle associazioni e al volontariato* – Ringraziamo tutte le

associazioni che hanno collaborato all’organizzazione di questa edizione:

pro loco di Santa Fiora; Contrada Santa Fiora; Corale Padre Corrado Vestri

e Filarmonica Gioberto Pozzi; Compagnia Arcieri; Rosso di Sera; Marroneto

100%; Motoclub Santa Fiora.”

“Una novità importante che abbiamo introdotto nella Notte Bianca, a partire

da quest’anno, sono le iniziative culturali– *aggiunge Serena Balducci,

assessore comunale alla Cultura e al Turismo* –che vanno dall’incontro

dedicato a Francesco d’Assisi nel pomeriggio, all’apertura serale del

Palazzo comunale e della Pieve delle Sante Flora e Lucilla con la visita

guidata. Inoltre fino alle 23 resterà aperto anche il Museo delle Miniere.

Intendiamo proseguire su questa strada anche nelle prossime edizioni. “.

“Siamo felici – *conclude Serena Balducci* – della partecipazione delle

attività commerciali che hanno aderito alla Notte Bianca garantendo non

solo la semplice apertura prolungata dei negozi di sera, ma organizzando al

proprio interno anche iniziative particolari che contribuiscono a rendere

speciale e ad arricchire questo evento.”

Gonfiabili sotto al Portone nei giorni 16 e 17 agosto.

