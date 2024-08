(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

Manutenzioni estive nelle scuole superiori. A Venezia interventi in numerosi edifici tra dipinture e messa in sicurezza di soffitti e affreschi

Città metropolitana sta completando una serie di lavori di manutenzione nelle scuole del centro storico di Venezia. Interventi che, vista la tipicità degli edifici (spesso tipici palazzi storici veneziani) richiedono particolare cura ed attenzione.

Al Liceo Foscarini i lavori riguardano la dipintura della mensa, degli uffici e di altri locali del convitto. A Ca’ Savorgnan, sede principale dell’Istituto Algarotti si sta intervenendo per la messa in sicurezza di un soffitto decorato e per la manutenzione dei pavimenti in terrazzo alla veneziana.

All’Istituto Fermi ultimi ritocchi per la conclusione delle opere di prevenzione incendi con gli impiantisti che stanno verificando il corretto funzionamento del sistema.

L’intervento più delicato riguarda, infine, liceo Tommaseo dove si sta perfezionando la conclusione della messa in sicurezza dei soffitti dopo il crollo della parte decorata di un affrescato avvenuto alla fine di maggio in un’aula. I lavori si sono regolarmente conclusi in tutti i locali manca solo la posa di una rete nel locale dove è caduta il controsoffitto su apposita richiesta della Soprintendenza che verrà sistemata la prossima settimana prima della parte decorativa.

L’investimento per gli interventi di manutenzione e migliorie per le sedi scolastiche delle scuole superiori veneziane ammonta a 435.000 euro complessivi.