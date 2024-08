(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Nota Stampa

Domani pomeriggio 14 agosto riapre a senso unico alternato il ponte sul Naviglio Brenta in località Paluello

La Città metropolitana ha emesso un’ordinanza per l’istituzione temporanea di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri in caso di malfunzionamento dell’impianto semaforico, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 12 “Casello 9 – Piove di Sacco” dal km 0+573 al km 0+683, in corrispondenza del ponte sul Naviglio Brenta in località Paluello, nei Comuni di Stra e di Fiesso d’Artico.

Il provvedimento è stato emesso per consentire il prosieguo dei lavori, consistenti nel riposizionamento definitivo dei sottoservizi, spostati provvisoriamente per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento del manufatto, è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia del tratto della S.P. 12 dal km 0+573 al km 0+683 in corrispondenza del ponte sul Naviglio Brenta.

Domani mattina sul ponte è prevista la prova di carico. Se questa avrà esito positivo, sul ponte verrà subito posizionata la segnaletica per la riapertura con senso unico alternato del manufatto rimasto chiuso totalmente al traffico dal 22 luglio scorso per procedere con la demolizione dell’impalcato centrale e con la successiva posa in opera della nuova porzione di manufatto con conseguente deviazione del traffico su altre arterie stradali confinanti.

Secondo quanto disposto dall’ordinanza la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 17:30 di domani 14/08/2024 alle ore 17:30 del giorno 10 settembre inclusi i fine settimana e i giorni festivi.