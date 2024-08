Com. stampa Soprintendenza Marche al lavoro per recuperare i “tesori” di Valfornace. Già restaurate diverse opere che hanno regalato scoperte eccezionali

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 *SOPRINTENDENZA AL LAVORO PER RECUPERARE I “TESORI” DI VALFORNACE*

*Il funzionario Pierluigi Moriconi, già direttore dell’Archivio di Stato

camerte, alla guida di un team di esperti nei restauri di opere d’arte a un

convegno in occasione della Festa della Rinascita: “Ho personalmente

visitato tutte le chiese e le biblioteche di questo territorio trovano

opere d’arte ma anche altri oggetti da salvare”*

La tempera su tavola raffigurante la Madonna col Bambino in trono e gli

angeli musicanti tra i santi Matteo e Prisco da Mirabella di Giovanni

Boccati, già custodita nella chiesa di Santa Maria Assunta di Nemi, insieme

al trittico dedicato a un’altra Madonna col Bambino insieme ai santi Marco,

Mattia, Sebastiano e Stefano e attribuito a Nobile di Francesco da Lucca,

un tempo nella chiesa di San Marco di Alfi, e poi la Crocifissione di

Giovanni Antonio Pellegrini dalla chiesa di San Giovanni di Isola, la

Madonna del Rosario della chiesa di San Biagio di Taro, il tabernacolo di

quella di Santa Maria Assunta di Pievebovigliana e, ancora, la fonte

battesimale da San Giovanni di Isola e due sculture lignee di Santa Chiara

e San Francesco del monastero di Pontelatrave.

Sono questi alcuni dei “tesori” tornati in vita, dopo le scosse di

terremoto del 2016, nel Comune di Valfornace grazie all’opera dei

restauratori della Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio delle

Marche.

“Una piccola parte di un patrimonio di inestimabile valore di cui il nostro

territorio martoriato dalla catastrofe un giorno mi auguro tornerà in

possesso” – dice, con speranza il sindaco, Massimo Citracca, che con

l’Amministrazione comunale e il parroco, don Roberto Rafaiani, nell’ambito

delle iniziative della “Festa della Rinascita” ha promosso l’incontro di

studi dedicato a “Le chiese dell’Assunta a Valfornace” e ai restauri delle

opere d’arte cittadine seguiti al sisma di ormai otto anni fa.

L’evento si è svolto presso il Centro polifunzionale “Maria Ciccotti” con

una conferenza tenuta da Pierluigi Moriconi, funzionario della

Soprintendenza Belle Arti, Archeologia e Paesaggio delle Marche, alla quale

hanno preso parte anche il vice sindaco, Ivan Cecola, monsignor Sandro

Corradini, cultore dell’arte tra i più grandi ricercatori di documenti

d’archivio su Caravaggio e promotore di giustizia della Congregazione per

le cause dei santi, per lunghi anni sacerdote alla chiesa di San Salvatore

in Lauro a Roma insieme allo storico dell’arte Matteo Mazzalupi, già membro

della Fondazione Longhi, Florence, e il Metropolitan Museum of Art di New

York, e a don Stefano Carusi, esperto d’arte, cappellano del Circolo

cattolici per la tradizione.

Moriconi ha offerto un’analisi approfondita del lavoro di restauro svolto

nelle chiese di Valfornace e delle preziose opere d’arte salvate o

recuperate annunciando l’apertura di un laboratorio, “il più grande

laboratorio di restauro d’Italia”, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona

dove “sarà restaurato il restaurabile che arriverà dalle zone del sisma”.

La struttura, che il ministero della Cultura si è impegnato a concludere

per il 2016, sarà gestita proprio dalla Soprintendenza.

“Ho personalmente visitato tutte le chiese e le biblioteche di questo

territorio trovano opere d’arte ma anche altri oggetti da salvare, come

alcune tovaglie di tela umbra che recupereremo. Abbiamo dovuto fare delle

scelte per importanza storico artistica, siamo partiti dal Boccati di Nemi,

ma abbiamo già collezionato grandi scoperte come la firma sotto un

bellissimo battistero del seicento che stava nella chiesa di San Giovanni

di Isola. In un’altra opera, proveniente sempre da Isola, la pulitura dei

colori ha permesso di scoprire una suora al posto di una Madonna”.

Sono anche altre le opere “parlanti” che il territorio di Valfornace ha

restituito. Dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Pievebovigliana le

pitture hanno restituito, insieme a una bellissima Ultima Cena, anche un

San Pietro del 1745 dove si intravvedono il ponte romano e il castello di

Beldiletto.

“Prima ancora che da funzionario della Soprintendenza – ha ammesso quasi

commosso Moriconi – da direttore dell’Archivio di Stato di Camerino mi sono

affezionato alla ricchezza delle Marche e di queste zone e mi sono sentito

in dovere di ridare qualcosa che il terremoto ha cercato di prendersi non

riuscendoci”.