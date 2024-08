agenzia regionale 861.14 sforamento spesa farmaceutica Asl e decadenza DG: entro il 2 settembre procedura in contraddittorio

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

mar 13 agosto 2024

Numero 861.24

SFORAMENTO SPESA FARMACEUTICA E DECADENZA DG: ENTRO IL 2

SETTEMBRE SI CHIUDE LA PROCEDURA IN CONTRADDITORIO CON LA

REGIONE

Il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, ha

comunicato in via ufficiale al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano e al

vicepresidente e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, lo sforamento da parte

di nove strutture su dieci tra aziende e enti del servizio sanitario regionale dei tetti

della spesa farmaceutica, in violazione della legge regionale n. 7/22 “Misure per il

contenimento della spesa farmaceutica”.

La comunicazione è stata quindi notificata anche ai Direttori generali delle

aziende coinvolte (tutte, tranne la AOU “Policlinico” di Bari), aprendo la fase di

contradditorio previsto dal decreto legislativo 171/2006, cui è stato posto il termine

del 2 settembre 2024 per rispondere alle contestazioni.

Il contraddittorio – emerge dalla comunicazione ai DG – è da instaurarsi prima

della decadenza ed è previsto, tra l’altro, dalla nota della Presidenza del Consiglio

dei Ministri del 27 aprile 2022, inviata alla Regione in sede di istruttoria per una

eventuale impugnativa costituzionale della legge n.7/22, con la quale si chiedevano

rassicurazioni sulla applicazione della normativa nazionale sulla decadenza dei DG.

Anche il parere motivato emesso dallo stesso Dipartimento Politiche della

Salute evidenzia la necessità del contraddittorio con i DG, a valle della certificazione

dello sforamento della spesa farmaceutica.

il Dipartimento ha contestato lo sforamento, chiedendo quindi ai DG delle

aziende le eventuali controdeduzioni che dovranno arrivare entro il 2 settembre e

che saranno analizzate in contraddittorio.

