(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Ufficio stampa

SUCCESSO PER CALICI DI STELLE AL

MEETING POINT

Oltre 300 persone hanno partecipato alla serata. Molti i turisti in visita a

Spoleto. L’assessore Angelini Paroli:”Siamo molto soddisfatti. I numeri

confortano la scelta fatta. Lavoreremo per migliorare ancora”

Tre cantine della Spoleto DOC, 16 etichette di Trebbiano Spoletino, quattro appuntamenti

artistici, tre sommelier e un’enoteca. Calici di Stelle, organizzato per la prima volta al

Meeting Point in piazza Campello, ha fatto registrare sabato scorso oltre 300

partecipanti.

La formula dell’evento, organizzato per il Comune di Spoleto dall’APS Fuori Festival, ha

attirato sotto la Rocca Albornoz giovani e meno giovani, spoletini e molti turisti italiani e

stranieri. Al talk “Terroir e stili produttivi del Trebbiano Spoletino”, condotto dall’enologa

e sommelier Francesca Granelli, a cui hanno partecipato i produttori Paolo Bartoloni

(cantine Le Cimate) e Filippo Antonelli (cantina Antonelli San Marco), è seguito il

programma di performance musicali con il live dei Ventotto e i dj set di Blackmerendass,

Cap e Clapgen, con un gioco di luci molto suggestivo, creato ad hoc per valorizzare

l’installazione artistica di Arundo.

Nel corso dell’intera serata una serie di degustazioni dei vini proposti dalle cantine

Antonelli, Le Cimate e Ninni, insieme ai Trebbiani Spoletini selezionati dall’Enoteca

Petrioli di Spoleto (Colle Uncinano, Tenuta ColFalco, Fratelli Pardi, Perticaia, Scacciadiavoli

e Valdangius) e un corner food gratuito allestito da Monini e Urbani Tartufi con i prodotti

principali delle aziende.

Calici di Stelle, l’appuntamento nazionale promosso dall’Associazione Città del Vino e il

Movimento Turismo del Vino, è iniziato intorno alle 18 per proseguire fino alle 24.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’iniziativa. Averla organizzata in una locations

suggestiva come il Meeting Point perché ci ha permesso di inserire un appuntamento

dedicato alla conoscenza della nostra Spoleto DOC, con il Trebbiano Spoletino

protagonista principale, in un contesto molto interessante, con uno spazio artistico che

ha permesso di coinvolgere un pubblico molto ampio – sono state le parole

dell’assessore Giovanni Angelini Paroli – Tutti i soggetti coinvolti, dall’APS Fuori

Festival che ha collaborato con noi ai privati che hanno partecipato, hanno manifestato

soddisfazione e apprezzamento per questo appuntamento di Calici di Stelle. Dopo essere

tornati a far parte dell’Associazione Città del Vino, lavoreremo per migliorare e

potenziare ulteriormente queste tipologie di iniziative”.