(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 SMA, MAZZELLA (M5S): GOVERNO PRENDE ANCORA TEMPO PER INSERIRLA IN SCREENING NEONATALE

“A seguito del deposito della mia interrogazione parlamentare riguardante l’inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale, malattia neuromuscolare genetica nota come SMA, nello Screening Neonatale Esteso (SNE), il Ministro Schillaci mi ha risposto, facendomi però rimanere di stucco. Riferendo, tra l’altro, cose che già sapevamo. Se da un lato sollecitavo una risposta rapida da parte del Governo, con tutta calma il Ministero fa sapere che l’iter per l’inserimento della SMA è ‘in corso ed è comunque subordinato all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale della specialistica ambulatoriale’. Dunque, niente da fare per i bimbi e le loro famiglie che aspettavano una risposta in tempi rapidi: questa decisione verrà rimandata alle calende greche, mandando in frantumi la nostra richiesta di fare presto. L’Esecutivo, quanto mai distante dai problemi dei cittadini, sembra non rendersi conto assolutamente del danno che sta arrecando al nostro SSN. Non abbasserò l’attenzione su questa questione di primaria importanza e continuerò, congiuntamente alla mia forza politica, a lottare affinché la prevenzione delle malattie genetiche diventi la normalità in questo Paese”.

Così in una nota il Senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella.

