(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 RDC, TURCO (M5S): BENE ACCOGLIMENTO NOSTRA RICHIESTA IN PUGLIA, ORA AVANTI IN TUTTA ITALIA

Roma, 12 ago. – “Meloni ha fatto di tutto per affossarlo, ma il Reddito di Cittadinanza a livello locale è più vivo che mai. Già presente da anni in Sardegna e in Puglia, prima regione quest’ultima a introdurre una misura di sostegno per i più deboli e dove Emiliano ha annunciato l’investimento di 45 milioni di euro, il RdC potrebbe rinascere anche in Campania e in Sicilia. In Campania già lo scorso marzo avevamo presentato una pdl per introdurre un reddito di cittadinanza regionale di 400 euro mensili e altre 200 euro per ogni membro familiare oltre il secondo in favore delle 250mila persone che non beneficiano dell’Adi, l’assegno di inclusione voluto dal governo Meloni. L’accoglimento della nostra richiesta a livello regionale è un segnale importante, una politica attiva utile per tutelare le fasce più deboli. In Puglia ovviamente voteremo convintamente la proposta di Emiliano e ci batteremo affinché si avviino percorsi anche nelle altre regioni di Italia”. Lo dichiara in una nota il vice presidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco, Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Imprese.

