OSCE, SPINELLI (FDI): DATI CERTIFICANO CHE QUELLO MELONI E' IL GOVERNO DEI FATTI

“L’Ocse certifica con i suoi dati, relativi al primo trimestre del 2024, risultati importanti per le famiglie italiane. Giorgia Meloni, in campagna elettorale, aveva messo al centro le famiglie e nonostante le grosse criticità sul bilancio a causa di bonus, reddito di cittadinanza e superbonus siamo riusciti a centrare gli obiettivi, con un + 3,4 per cento di aumento del reddito pro capite delle famiglie a fronte di un aumento medio nella zona Ocse dello 0,9 per cento. Alla narrazione creativa della sinistra rispondiamo con tutti gli indicatori economici positivi”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

