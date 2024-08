(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Omofobia, Zan (Pd): Aggressione conseguenza della campagna d’odio, serve legge

“La diretta conseguenza della campagna d’odio transfobico della destra. Le parole contro le persone trans di Meloni, La Russa, Salvini, Roccella armano questi vigliacchi violenti. L’ennesima aggressione che non avrà piena giustizia in mancanza di una legge contro l’omotransfobia”.

Lo scrive su X Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd, in riferimento all’aggressione subita da due donne transgender in provincia di Viterbo.

