*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, MADRE PADRE E FIGLI PERCOSSI E RAPINATI, DE CORATO: «CITTA’

SEMIDESERTA OBIETTIVO DI DELINQUENTI NONOSTANTE IMPEGNO DI SALA AL VIMINALE

POLIZIA LOCALE ASSENTE. SI VEDONO SOLO POLIZIOTTI E CARABINIERI. SUL FRONTE

SICUREZZA IMPEGNI NON MANTENUTI DAL SINDACO».*

Milano, 12 Agosto 2024 – «Ringrazio gli uomini della Polizia di Stato che

sabato hanno arrestato un 17enne marocchino, senza fissa dimora, per rapina

nei confronti di una Famiglia delle Mauritius. Soprattutto in agosto,

quando è semideserta, la nostra città è sempre più obiettivo di delinquenti

e criminali per compiere qualsiasi tipo di attività illegale nei nostri

quartieri, sia i centrali che quelli più periferici. Ricordo che secondo i

dati diramati dalla Questura di Milano le rapine su pubblica via, come

appunto nel caso di piazzale Lotto qualche giorno fa, nel solo anno 2023

hanno visto protagonisti stranieri per l’81% dei casi. Nonostante nei

giorni scorsi Sala abbia assunto impegni al Viminale, assicurando la

presenza dei vigili per le strade cittadine, ad intervenire a Milano sono

sempre e solo poliziotti e uomini dell’Arma. Sia Palazzo Marino che tutto

il Centrosinistra negli ultimi anni sul fronte della sicurezza milanese non

hanno affatto mantenuto gli impegni presi e i dati allarmanti che leggiamo

(Milano città più pericolosa in Italia tra le grandi, ndr) sono una

inequivocabile conferma».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in

Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo

De Corato, *sull’arresto della Polizia di Stato di un 17enne marocchino

senza fissa dimora per furto ai danni di una Famiglia delle Mauritius in

piazzale Lotto nei giorni scorsi.