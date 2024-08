Laghetto della Passeggiata . La Guardia Nazionale Ambientale esprime soddisfazione per la pulizia effettuata

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 L’intervento di pulizia sul laghetto della passeggiata a Terni ha

finalmente visto la luce dopo molte segnalazioni da parte dei cittadini

e della Guardia Nazionale Ambientale in questi ultimi anni. Questo

intervento è stato molto atteso e necessario, considerando che il

laghetto è un punto di ritrovo per molti cittadini e il parco più

importante della città.

Grazie all’ intervento di pulizia e bonifica, il laghetto è stato

finalmente restituito alla sua originaria bellezza e splendore. Le acque

sono state ripulite dai rifiuti e dalle alghe, permettendo ai visitatori

di di poter anche passeggiare in un ambiente più salubre e pulito.

La Guardia Nazionale Ambientale esprime soddisfazione per questo

intervento, sottolineando l’importanza di preservare e tutelare le

risorse naturali e ambientali della città.

Questo intervento di pulizia è un primo importante segnale di

attenzione nei confronti dell’ambiente e della bellezza naturale che

circonda la città.

Guardia Nazionale Ambientale