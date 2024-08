(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

Candeliere d’Oro, una serata all’insegna

dell’emozione

Oggi, lunedì 12 agosto, si è tenuta in piazza del Comune la 59esima edizione della

cerimonia per la consegna del Candeliere d’Oro, d’Argento e d’Oro Speciale. Dopo i

saluti del sindaco Giuseppe Mascia, sono stati consegnati i riconoscimenti. Il

Candeliere d’Argento, destinato al sassarese che da più tempo vive in Continente e

che torna in città in occasione della Discesa dei Candelieri, è stato vinto da Grazietta

Marras, nata a Sassari il 7 giugno 1940, emigrata dal 22 ottobre 1960 e residente nel

Comune Torino.

Il Candeliere d’Oro, destinato al sassarese che da più tempo vive all’estero e che arriva

in città in occasione della Faradda, è stato assegnato a Luciano Sebastiano Augusto

Sanna nato a Sassari il 2 giugno 1956 ed emigrato dal 24 maggio 1981, ora residente a

Kashuri, Georgia.

È don Gaetano Galia il Candeliere d’Oro Speciale 2024, premio destinato a chi ha dato

lustro e benemerenza a Sassari e alla Sardegna. La commissione ha così motivato:

«Ha svolto un lavoro prezioso per la nostra città, diventando imprescindibile punto di

riferimento per i singoli, per i gruppi, per le associazioni e per le istituzioni del territorio.

Guardando in controluce la sua vita, si può scorgere la somma di molte vite: quelle dei

tanti sassaresi e non a cui ha teso una mano, aiutandoli a rialzarsi da una condizione di

disagio verso una vita piena e indipendente. Tra di essi molti detenuti ed ex detenuti».

Durante la cerimonia sono state attribuite tre targhe: una per Edoardo Toschi Pilo,

decano dei gremianti sassaresi, in occasione della sua 75esima Faradda e un’altra ad

Antonio Cossu, portatore e capo candeliere del gremio dei Contadini, in occasione

della sua 50esima Faradda.

