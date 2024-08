(ACON) AMBIENTE. PELLEGRINO (AVS): VITTORIA DI TUTTI PER RICORSO CONTRO SIOT

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 (ACON) Trieste, 12 ago – “Grandissima vittoria per il ricorso

depositato qualche mese dal Comune di Paluzza e da Legambiente al

Tribunale amministrativo del Fvg contro il via libera della

Regione per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a

gas naturale di Siot (Societ? italiana oleodotto transalpino)”.

Lo dice, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino

di Alleanza Verdi e Sinistra, vicepresidente della IV Commissione

che si occupa di tutela dell’ambiente e politiche energetiche,

che prosegue: “Come Avs, a febbraio del 2023, abbiamo presentato

un’interrogazione parlamentare in cui si evidenziavano le prime

anomalie, ovvero l’utilizzo dei fondi impropri del Pnrr, ma come

spesso volte accade la magistratura agisce dove la politica che

governa latita, e cos? ? accaduto anche questa volta: il Tar ha

dato ragione agli abitanti della montagna friulana che si erano

opposti con forza alla tracotanza e alla freddezza della Giunta

regionale che, in barba alle preoccupazioni, alle richieste e

alle sollecitazioni, aveva autorizzato Siot, la societ? che

gestisce il tratto italiano dell’oleodotto transalpino, a

trasportare il greggio dal porto di Trieste fino in Austria e poi

in Germania”.

“Si tratta di un impianto di cogenerazione a gas naturale posto

nel Comune di Paluzza, ma anche a Reana del Rojale, a Cavazzo

Carnico e a San Dorligo della Valle. Ancora una volta – incalza

l’esponente delle Opposizioni – la Regione ha dovuto piegare la

testa di fronte ai diritti negati di chi vive il territorio,

restituendo all’ambiente quanto, con un atto amministrativo

illecito, aveva tolto”.

“Le proposte di contrasto ai cambiamenti climatici – conclude la

consigliera – non si portano avanti distruggendo l’ambiente, ma

dando vita a concrete politiche ecosistemiche che non vincolino

meramente al profitto le scelte dell’uomo”.

ACON/COM/mv

121720 AGO 24