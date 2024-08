(ACON) AEROCLUB. SPAGNOLO (LEGA): ESAMI DI VOLO PER STUDENTI DOUHET FIRENZE

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

dell’Aeroclub per l’importante patrimonio storico, culturale,

professionale e progettuale che amministrano, oltre che per

l’organizzazione dei corsi di volo”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del gruppo Lega

Maddalena Spagnolo che nella mattinata del 12 agosto era presente

alle sessioni di esami di volo Vds (volo da diporto o sportivo)

per i ragazzi frequentanti il liceo Douhet di Firenze, un

istituto dell’Aeronautica militare italiana.

“Il corso ? stato organizzato dall’Aeroclub Friulano di Udine, in

collaborazione con l’Aeroclub di Pordenone – prosegue Spagnolo -.

Presenti insieme ai ragazzi e alle loro famiglie nella giornata

odierna, oltre ai tecnici e addetti di linea, il presidente

dell’Aeroclub Friulano Francesco Regolin, il direttore della

scuola Vds Alessandro Senesi, il Presidente dell’Aeroclub di

Pordenone e istruttore Stefano Turchet, l’istruttore Pietro

Daghetti”.

“Gli esami – ricorda l’esponente di maggioranza – si sono svolti

con l’intervento dell’esaminatore incaricato da Aeroclub d’Italia

Generale Amedeo Magnani che ha cos? potuto verificare l’elevato

grado di preparazione dei piloti che da anni vengono inseriti nel

programma ‘Giovani Aquile’, un progetto che consente agli allievi

della Douhet di conseguire l’attestato di volo Vds”.

Spagnolo, presente all’evento, ha potuto verificare la struttura

e l’organizzazione dell’Aeroclub e ha poi auspicato a breve un

incontro per valutare le progettualit? di quell’area

dell’aeroporto gi? patrimonio regionale dichiarando che “?

importante valorizzare al meglio questa importantissima struttura

efficientandola in tutte le sue aree”.

