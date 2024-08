(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 Violenza sulle donne, Campione (FdI): ragazza di Oleggio stuprata e indagata rischia di essere vittima due volte

“Il caso della giovane donna di 29 anni violentata a Oleggio da un pusher marocchino e indagata attualmente dalla procura di Novara per concorso morale nell’omicidio del suo stupratore desta inevitabile sconcerto. La vicenda, che le cronache riportano come nata in un contesto di degrado, fa risaltare la condizione di questa giovane donna, che viene prima violentata dallo spacciatore che approfitta della sua condizione di dipendenza dalla droga. La ragazza viene quindi vendicata dal fidanzato giustiziere che accoltella a morte l’autore dello stupro. Successivamente, come ultimo singolare contrappasso, dovrà rispondere in tribunale della condotta di chi l’ha vendicata, perché ritenuta concorrente morale della condotta delittuosa del compagno. Una vicenda che, al di là degli sviluppi processuali, desta sconcerto. La vittima di un orrendo reato che finisce sul banco degli imputati non può lasciarci indifferenti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della commissione giustizia e della bicamerale contro la violenza sulle donne.

