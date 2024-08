(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 **Storico oro olimpico volley femminile, Giani: “C’è anche un po’ di

Toscana”**

/Scritto da Federico Taverniti, domenica 11 agosto 2024 alle 16:24/

“Un risultato storico che riempie di orgoglio tutta la Toscana e l’Italia

intera. Grazie di cuore a tutte le ragazze e a Julio Velasco per questa

impresa straordinaria. Un ringraziamento speciale a Sara Fahr e Carlotta

Cambi. La prima si è trasferita da piccola a Piombino, la seconda è nata

a Montopoli. Ma non dimentichiamo neppure Kate Antropova, stella di

Scandicci. Insomma, in questo oro olimpico c’è un pezzetto di,

determinante, di Toscana”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani, complimentandosi per un

traguardo così prestigioso raggiunto dalla nazionale di volley femminile

alle Olimpiadi di Parigi.