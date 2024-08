Serie A Baseball, semifinali: Presentazione e calendario TV gare 3, 4, 5

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 L’Hotsand Macerata punta a difendere il fattore campo contro un Parmaclima deciso a chiudere la serie, il monte Titano farà da cornice alle delicate sfide tra San Marino e UnipolSai Fortitudo Bologna. La produzione televisiva ‘premium’ ripartirà da Macerata per le partite di lunedì 12 e martedì 13 agosto (diretta su PlusTV e FIBS Channel 1), mercoledì 14 agosto telecamere a Serravalle per gara 5 tra San Marino e Fortitudo Bologna.

Le semifinali di Serie A Baseball si spostano a Macerata e Serravalle – Federazione Italiana Baseball Softball

Come seguire le semifinali

Le partite di semifinale saranno visibili con una partita al giorno su PlusTv (canale 814 di Sky) e FIBS Channel 1 di YouTube. Di seguito il calendario delle dirette in programma per la fase centrale delle serie di semifinale (collegamento 15 minuti prima del lancio):

Lunedì 12 agosto ore 20.15: Hotsand Macerata – Parmaclima (gara 3)

Martedì 13 agosto ore 20.15: Hotsand Macerata – Parmaclima (gara 4)

Mercoledì 14 agosto ore 20.15: San Marino – UnipolSai Bologna (gara 5)

L’altra partita della serata sarà visibile su FIBS Channel Live di YouTube.

Risultati

UnipolSai Bologna – San Marino 4-8, 9-3

Parmaclima – Hotsand Macerata 4-2, 3-0

Calendario completo delle semifinali

Gara 3: lunedì 12 agosto ore 20:30: San Marino vs UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel Live); Hotsand Macerata vs Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

Gara 4: martedì 13 agosto ore 20:30: San Marino vs UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel Live); Hotsand Macerata vs Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel Live)

Gara 5: mercoledì 14 agosto ore 20:30: San Marino vs UnipolSai Bologna (live su PlusTV e FIBS Channel 1); (se necessaria) Hotsand Macerata vs Parmaclima (live su FIBS Channel Live)

Gara 6: domenica 18 agosto ore 20:30 (se necessaria): UnipolSai Bologna vs San Marino; Parmaclima vs Hotsand Macerata

Gara 7: lunedì 19 agosto ore 20:30 (se necessaria): UnipolSai Bologna vs San Marino; Parmaclima vs Hotsand Macerata

Foto: Sebastian Garcia (Hotsand Macerata) immortalato in seconda base con Luis Gonzalez del Parmaclima. Credit: Corrado Benedetti/Oldmanagency.

