RIFIUTI, AMA: PROSEGUE ANCHE AD AGOSTO LOTTA CONTRO

ABBANDONO RIFIUTI INGOMBRANTI. A ROMA, IN 6 MESI RIMOSSE E

AVVIATE A RICICLO PIU’ DI 2.750 TONNELLATE DI INGOMBRANTI

ABBANDONATI ILLECITAMENTE SU SUOLO PUBBLICO

MANZI: “Impegnati nell’azione di contrasto agli scarichi abusivi

attraverso sensibilizzazione dei cittadini e potenziamento dei canali di

raccolta”

Prosegue anche ad agosto l’impegno da parte di AMA nel contrasto del fenomeno

dell’abbandono dei rifiuti ingombranti. Solamente nel primo semestre 2024 le squadre

specializzate hanno effettuato più di 30mila interventi mirati per la rimozione di rifiuti o di

materiali ingombranti su strada o accanto ai cassonetti. Sono state complessivamente

rimosse e avviate a recupero oltre 2.750 tonnellate di materiali di grossa taglia.

L’abbandono di oggetti di vario genere, pur riguardando tutti i quadranti cittadini, ha

investito con maggiore incidenza l’area est della Capitale con oltre 1.150 tonnellate

avviate a recupero, di cui 520 solo nel VI municipio. Particolarmente presi di mira anche

alcuni municipi del quadrante sud-ovest come il X (267 tonnellate) e l’XI (213 tonnellate).

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

Il servizio mirato di rimozione dei materiali ingombranti abbandonati su strada viene svolto

su tutto il territorio di Roma, 7 giorni su 7, con l’impiego fino a 40 squadre dedicate. Gli

interventi si svolgono sulla base delle segnalazioni quotidiane inoltrate sia dai tecnici di

zona, che monitorano il territorio, sia dai cittadini tramite i mezzi comunicativi messi a

disposizione (Numero Verde, 800.867035, “Dillo ad AMA” su http://www.amaroma.it, ecc.).

“Lo scarico abusivo di rifiuti ingombranti su strada è un comportamento gravemente

scorretto che genera degrado urbano, arreca danni all’ambiente e provoca un aggravio di

costi economici per l’azienda e per la collettività – sottolinea il Presidente di Ama, Bruno

Manzi – Siamo costantemente impegnati nel contrastare questi fenomeni da un lato

sensibilizzando la cittadinanza e dall’altro implementando i canali di raccolta. Stiamo infatti

ulteriormente potenziando la rete dei Centri di Raccolta fissi e abbiamo triplicato gli

appuntamenti del fine settimana con la campagna “Ama il Tuo Quartiere”, raddoppiando,

secondo le prime stime, i quantitativi di materiali intercettati e avviati a riciclo”.

Ama ricorda che sono 3 i canali gratuiti messi a disposizione dei romani per disfarsi

agevolmente di quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei

cassonetti stradali: i Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni; il servizio di ritiro a domicilio

“Riciclacasa” per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano strada; gli appuntamenti

settimanali con “AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”.

