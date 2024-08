(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

OLIMPIADI, PALAZZO: «MOLTI MEDAGLIATI SI SONO ALLENATI NEL LAZIO, LI ASPETTIAMO IN REGIONE PER FESTEGGIARE LE VITTORIE»

Roma, 11 agosto 2024 – «Alle Olimpiadi di Parigi abbiamo visto la migliore espressione dei nostri giovani che, con le loro imprese, hanno esaltato al meglio i valori dello sport e portato in alto il nome dell’Italia. Aspettiamo presto i nostri campioni in Regione per celebrarli come meritano». Lo dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e Transizione Energetica, Elena Palazzo.

«Hanno riportato ben 40 medaglie, ma ci hanno anche insegnato – continua – a gioire per un quarto posto conquistato a fatica e cosa significa scendere in pista nonostante il dolore che ti spezza le gambe, come il nostro coraggioso portabandiera Gimbo Tamberi, che il suo personale oro lo ha vinto comunque»