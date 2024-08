(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

Giustizia: Calderone (Fi), regolamentazione custodia cautelare e intercettazioni problemi da affrontare

“L’eccessivo ricorso alla custodia cautelare e la regolamentazione delle intercettazioni sono i reali problemi da affrontare. La custodia cautelare si è trasformata in una anticipata espiazione della pena. Occorre regolamentare la esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e occorre farlo al più presto. Del pari occorre regolamentare l’istituto delle intercettazioni. Non si può accettare che sia chi conduce l’ indagine a carico dell’indagato a decretare quale conversazione sia rilevante e quale non lo sia. È una questione di civiltà giuridica e di affermazione dello Stato di diritto. Forza Italia è, come sempre, garantista nel rispetto di regole e ruoli”. Così in una nota il deputato Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

