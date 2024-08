Giochi olimpici estivi 25 luglio/11 agosto 2024, Parigi

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

Sulla pagina facebook Polizia di Stato i risultati degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme oro della Polizia di stato alle Olimpiadi

Ci hanno fatto emozionare, urlare di gioia e cantare insieme il nostro Inno 🇮🇹. Finisce con un bilancio di 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi) l’avventura dei nostri azzurri alle Olimpiadi di #Parigi2024

Straordinario l’apporto arrivato dagli atleti delle #FiammeOro, che hanno ottenuto ben 18 medaglie (5 ori, 6 argenti e 7 bronzi)

Come nelle precedenti edizioni dei Giochi olimpici, le Fiamme Oro sono risultate il Gruppo sportivo dello Stato più medagliato.

Se rappresentassero una nazione si sarebbero collocate in questa Olimpiade al 15^ posto, davanti alla Spagna e alla Svezia.

In questa edizione dei Giochi a cinque cerchi, inoltre, due atleti del gruppo sportivo della #PoliziadiStato, Gianmarco Tamberi e Gregorio Paltrinieri hanno avuto l’onore di essere stati i portabandiera nelle cerimonie di apertura e chiusura.

Un risultato che evidenzia l’importante lavoro svolto dalla Polizia per diffondere i valori della legalità attraverso lo sport e i suoi campioni.

