DIALOGHI SULLA MUSICA ANTICA sabato 17 agosto in Museo

Sabato 17 Agosto dalle ore 17.30 andrà in scena un workshop guidato alla scoperta della nobile arte della musica dalle origini alla Roma imperiale, nella splendida cornice del* Museo Archeologico Nazionale di Sarsina*, sarete protagonisti di un approfondimento guidato sulle origini della musica antica prima e di un momento di ascolto di melodie riproposte sullo studio delle fonti poi.

Un’occasione unica, dunque, per scambiarsi conoscenze ed impressioni, per ascoltare melodie senza tempo e per dialogare, dunque, sull’arte più antica che da sempre accompagna la storia dell’uomo.

*COMUNE DI SARSINA*

Largo Alcide De Gasperi, 9

47027 SARSINA FC

