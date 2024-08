(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 SUD, MELCHIORRE (FDI): GOVERNO MELONI CONTINUERA’ A LAVORARE PER CONSOLIDARE RISULTATI

“Dopo gli anni di assistenzialismo targati PD e M5S, dove il Sud stagnava in una situazione molto grave, i dati stanno dando ragione ai tantissimi provvedimenti messi in campo dal governo Meloni. Cresce l’occupazione, il pil aumenta al di sopra della media nazionale e le industrie sono tornate a produrre come nei livelli pre covid, mentre le località turistiche sono di nuovo affollate come un tempo e i porti del Mezzogiorno sono assoluti protagonisti dello scambio merci in questo 2024. Lasciamo agli altri la polemica, per noi parlano i risultati. È chiaro che non ci fermiamo qui, l’obiettivo è fare ancora meglio nel prossimo futuro, siamo stati votati per questo e non tradiremo il mandato degli elettori”.

Lo scrive in una nota Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione finanze e tesoro.

