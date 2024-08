PEREGO (DIFESA), ARTICO: LEGAME ANTICO DEL NOSTRO PASSATO E NODO STRATEGICO PER IL FUTURO

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

Tromso (Norvegia), 10 agosto – “ Viviamo in un’epoca dove un’azione perpetrata in un luogo lontano può riverberare effetti anche a migliaia di miglia nautiche di distanza”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, durante l’intervento all’equipaggio di nave Alliance impegnato in Artico nella Campagna Scientifica High North24. “La Regione Artica non è solo un’area di straordinaria bellezza naturale – aggiunge – ma rappresenta anche un nodo strategico sempre più al centro delle attenzioni per le potenziali ripercussioni sul piano geopolitico mondiale ”.

“Il legame tra l’Italia e l’Artico risale alle radici del nostro passato – sottolinea il Sottosegretario – dobbiamo ricordare infatti il valore storico e culturale delle esplorazioni polari italiane del pregresso e di come queste siano state un impulso verso la ricerca scientifica nella regione negli anni avvenire ”.

“In questo contesto – continua Perego – anche quest’anno il programma scientifico High North24 continua a rinnovarsi con lo stesso impegno e dedizione che ha portato, negli anni passati, l’eccellenza del nostro Paese a livello internazionale. Le importanti attività del programma di ricerca e sperimentazione marittima High North24, finalizzate alla mappatura dei fondali e al campionamento dei parametri chimico-fisici delle acque artiche – conclude Perego – non solo arricchiscono la nostra conoscenza scientifica in un ambiente per la maggior parte sconosciuto, ma sono anche cruciali per garantire la sicurezza della navigazione in queste acque remote che diventeranno sempre più cruciali nel prossimo futuro”.

