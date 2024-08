Monghidoro si fa bella con il concorso balconi e i giardini fioriti di Confabitare

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 “Una risorsa per valorizzare il territorio di Monghidoro” dice Panzacchi

Si è conclusa a Monghidoro l’edizione 2024 del concorso “Balconi Fioriti”, organizzato da Confabitare, associazione proprietari immobiliari, in collaborazione con l’associazione Oltr’Alpe e con il patrocinio del Comune di Monghidoro. L’evento, che ha visto una partecipazione entusiasta da parte dei cittadini, si è rivelato un’importante occasione per valorizzare il territorio attraverso il decoro urbano e la bellezza del verde.

Il concorso, aperto gratuitamente a tutti i residenti del Comune di Monghidoro, ha invitato i partecipanti a esprimere la propria creatività nella decorazione di balconi e giardini. La sfida è stata accolta con entusiasmo, e molti cittadini hanno dato prova di grande estro e fantasia, contribuendo a impreziosire le loro abitazioni e, di conseguenza, l’intero territorio comunale.

La cerimonia di premiazione, svoltasi venerdì 9 agosto 2024 a Monghidoro, è stata un momento di celebrazione e riconoscimento per i partecipanti. Il Sindaco Barbara Panzacchi, presente alla premiazione, ha espresso la sua gratitudine verso Confabitare e l’associazione Oltr’Alpe per l’ottima organizzazione del concorso, sottolineando come iniziative di questo genere contribuiscono a migliorare l’aspetto del paese e delle sue frazioni, rendendolo più accogliente e valorizzando le caratteristiche paesaggistiche.

Durante la cerimonia, sono stati premiati i migliori balconi e giardini fioriti, selezionati da una giuria per la loro bellezza e originalità.

Nella Sezione Balconi, il primo premio è stato meritatamente assegnato a Marilena Menetti, che ha saputo incantare la giuria con l’attenzione ai dettagli. Il suo balcone, insieme a marciapiede, finestre e scale, era letteralmente sommerso da una profusione di fiori, creando un’esplosione di colori che ha reso il suo spazio un vero spettacolo per gli occhi. Al secondo posto si è classificata Gianna Gallerani, e il terzo premio è stato assegnato a Enrico Ghini. Nella Sezione Giardini, il primo premio è stato conquistato da Silvano Monducci, che ha presentato un giardino impeccabile, curato in ogni minimo dettaglio e capace di trasmettere una profonda passione per il verde. Il suo spazio si è distinto per un prato perfettamente mantenuto, arricchito da una varietà di vasi di fiori e piante ben curate, che hanno conferito al giardino un aspetto rigoglioso e vivace. A completare il quadro, la splendida vista circostante. Loretta Scala ha conquistato il secondo posto e il

terzo premio è andato a Nadia Rocca.

Alberto Zanni, Presidente di Confabitare, ha sottolineato come i balconi e i giardini fioriti rappresentino non solo un piacere per gli occhi, ma offrono anche vantaggi estetici e funzionali per le comunità. “Il concorso ‘Balconi Fioriti’ dimostra come ognuno di noi possa contribuire positivamente alla bellezza e all’identità della propria zona,” ha dichiarato Zanni, ribadendo l’importanza di queste iniziative per il benessere e la qualità della vita dei residenti.

La manifestazione si è conclusa con la promessa di nuove edizioni, pronte a coinvolgere sempre più cittadini nella cura e nella valorizzazione del territorio di Monghidoro, attraverso l’amore per il verde e la natura.